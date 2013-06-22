علاج خلع مفصل الكتف

يتعرض كثير من الشباب والرياضيين لخلع فى مفصل الكتف، نتيجة السقوط على الأرض أو مع بعض الرياضات العنيفة، ويقول الدكتور ضياء السيد، أخصائى جراحة العظام، إن هذا يكون نتيجة تحرك كرة عظمة العضد من التجويف الخاص بها فى مفصل الكتف.

وفى الغالب يكون الخلع للأمام، ويشعر المريض بآلام حادة وعدم القدرة على تحريك الذراع والكتف، وينصح وقتها بعدم محاولة رد الخلع فى مكان الإصابة، حتى لا تحدث إصابة للأعصاب المحيطة بالكتف، ويجب التوجه لأقرب مستشفى مع حمل الذراع المصاب باليد السليمة، ثم يتم عمل الأشعة اللازمة، وفحص المريض من قبل الطبيب المتخصص، ويتم رد الخلع باستخدام مسكن قوى بالوريد، أو من خلال التخدير داخل غرفة العمليات، ويتم وضع الذراع المصاب فى حامل للذراع لمدة أربعة أسابيع.

ويحتاج المرض فى تلك الحالة إلى عمل علاج طبيعى بعدها، وأحيانا يتكرر الخلع نتيجة إصابة شديدة فى الأنسجة والكبسولة المحيطة بمفصل الكتف، ويمكن عمل جراحة بالمنظار لإعادة أحكام الأنسجة حول مفصل الكتف وإهمال علاج الخلع المتكرر بمفصل الكتف يؤدى إلى حدوث خشونة مبكرة بالفصل وآلام حادة مستمرة وأحيانا إصابة للأعصاب المحيطة بمفصل الكتف تعيق عن ممارسة الحياة بشكل طبيعى.