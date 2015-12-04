هاني رمزي: مشكلة صالح جمعة؟ الشهرة والفلوس والسهر

حدد هاني رمزي المدير الفني لإنبي عدة عوامل ساهمت في تراجع مستوى صالح جمعة منذ انضمامه إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وأوضح رمزي: "عندما لعب معي صالح جمعة في المنتخب الأوليمبي، كان جعان كرة، ليس من الناحية المادية فقط، بل لإثبات وجوده".

وأضاف عبر في حديثه مع قناة TEN "في خلال عامين، عاش صالح جمعة وسط العديد من المغريات من شهرة ونجومية وتحسن أحواله المادية بالاحتراف".

وتابع "تأثر أيضا بصراع الأهلي والزمالك على ضمه، وبات الآن شبعان، وتأثر بسبب السهر، ويعيش أجواء لا تساعده على الأداء بدنيا بشكل أفضل".

ووجه هاني رمزي نصيحة للاعب الأهلي: "ركز في كرة القدم فقط، مشوار أي لاعب 10 سنوات فقط، وابتعاده عن التشكيلة الأساسية، قد يكون بسبب اللاعب نفسه".