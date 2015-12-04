أوريجي: واثقين من بلوغ النهائي

أبدى ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول البلجيكي ثقة كبيرة من الوصول لنهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب ستوك سيتي.

أوريجي سجل هدفين من ستة أهداف سجلهم ليفربول في الفوز على ساوثامبتون بستة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.

وقال أوريجي في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "مباراة ساوثامبتون كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، فالفوز منحنا ثقة كبيرة كنا بحاجة إليها، ولكن الأهم هو بلوغ النهائي.

أوريجي أتبع "جميعنا مستعد للقتال من أجل ليفربول الأن، لقد أظهرنا أننا لا نستسلم أبدا بسهولة، ونحن الأن في قمة الثقة بأنفسنا لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وأضاف "أعتقد أن بمقدورنا التأهل لنهائي البطولة، ولكن بشرك احترام المنافس والقنال في الملعب بشكل كبير".