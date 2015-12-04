بالصور.. تكريم هانى شنودة والراحل محمد نوح فى اختتام مهرجان البحيرة للموسيقى

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان البحيرة الأول للموسيقى المستقلة، والتى أقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور على مدار 3 أيام، حيث كرم المهرجان الموسيقار الكبير هانى شنودة والفنان الراحل محمد نوح ابن محافظة البحيرة، إضافة إلى تكريم الفرق المشاركة ومنهم، إحنا فقرا وشبابيك وكورال الشباب والرياضة وديو بروجيكت.

من جانبه أعرب الموسيقار هانى شنودة عن سعادته بهذا المهرجان الذى يتبنى المواهب الفنية الشابة، مؤكدا على دور الفرق المستقلة فى إثراء الحياة الفنية فى مصر.

وأكد محمود دوير مدير المهرجان على أهمية الفن فى السمو بالأخلاق ومواجهة التعصب والإرهاب، مضيفا أن استمرار هذا المهرجان هو دعم حقيقى لقوة مصر الناعمة المتمثلة فى الثقافة والفنون.

حضر المهرجان محمد الصيرة سكرتير عام محافظة البحيرة وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور وأحمد الهواشى مدير مكتبة دمنهور وأحمد الدمنهورى نقيب الموسيقيين بالبحيرة والعقيد جاسر زيد نجل شقيقة الموسيقار محمد نوح والذى تسلم درع تكريمه.



>