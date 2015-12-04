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رئيس الوزراء يغادر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة بـ"القمة الإفريقية الصينية"

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رئيس الوزراء يغادر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة بـ"القمة الإفريقية الصينية" رئيس الوزراء يغادر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة بـ"القمة الإفريقية الصينية"
غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ،وسامح شكري وزير الخارجية متجهين إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، للمشاركة في منتدى القمة الإفريقية الصينية غدا الجمعة، وتستمر لمدة يومين بمشاركة الرؤساء والزعماء ورؤساء الوزراء بالدول الإفريقية ويفتتحها الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الصينى جين بينج.

ويرأس إسماعيل وفد في المنتدى، ومن المقرر أن يلقى كلمة مصر أمام المنتدى يؤكد خلالها أهمية التعاون الصينى الإفريقى وسبل دفعه وتطويره إلى آفاق أعلى وأوسع بما يعمل على مصلحة الجانبين ويسهم فى التنمية المستدامة بالقارة الفريقية.

كما يشير رئيس الوزراء إلى آفاق الاستثمار فى مصر والتيسيرات التى تقدمها القاهرة للمستثمرين خاصة الصينيين.

كما يعقد رئيس الوزراء على هامش اجتماعات المنتدى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤلين والقادة بالدول الإفريقية وكذلك مع الجانب الصينى، فى حين يجرى الوفد المرافق له مباحثات مع مختلف الوفود تستهدف التعاون المشترك وجذب الاستثمارات إلى مصر خاصة منطقة محور قناة السويس وأيضا الاتفاق على إقامة العديد من المشروعات المشتركة.

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مصر 365

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