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"قول يا نجم".. أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر على" 7TV "

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"قول يا نجم".. أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر على" 7TV " "قول يا نجم".. أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر على" 7TV "
لو عندك موهبة فى أى مجال "الغناء أو الرقص أو التمثيل أو إلقاء الشعر أو السحر أو العاب السيرك أو أى نوع لأى موهبة تانية تقدر دلوقتى تعلن عنها من خلال "7TV "، وحدة الإنتاج التيلفزيونى لـ"اليوم السابع"، والتى تتيج لأى صاحب موهبة الاشتراك فى أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى كل المجالات عن طريق القناة الرسمية لـ 7TV وموقع اليوم السابع.

ويمكنك من الآن الاشتراك فى هذه الخدمة عن طريق القدوم إلى موقع الجريدة والمشاركة فى البرنامج، الذى ينطلق يوم السبت 12 ديسمبر الجارى من الثانية عشر ظهرا وحتى التاسعة مساء، وسوف يتم تصوير حلقات البرنامج السبت من كل أسبوع.

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مصر 365

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