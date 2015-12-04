"المؤتمر" يطعن بالتزوير فى "الجمالية " بسبب تسويد بطاقات اقتراع

أعلن حزب المؤتمر، أن اللجنة القانونية للحزب تقدمت بطعن على نتيجة 5 لجان انتخابية " بمدرسة الجبرتي " بمنطقة الزرايب بدائرة " منشأة ناصر والجمالية" بمحافظة القاهرة والمترشح بها عبد الله محمد عبدالغني مرشح حزب المؤتمر ، حيث تضمن الطعن في جميع لجان المدرسة أرقام " 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 "، وذلك لوجود عدة انتهاكات جرت بهم اثناء عملية التصويت وتجميع نتائج الفرز بهم .

وقال مرشح حزب المؤتمر عبد الله محمد عبدالغنى، فى بيان صحفي أصدره مساء اليوم عقب تقدم محاميه بالتظلم، أن هذه اللجان حدثت بها انتهاكات عديدة وتزوير في النتائج وتسويد بطاقات اقتراع من قبل مندوبى المرشحة المنافسة مني جاب الله وبشكل جماعى.

وأضاف:" تقدمنا أثناء إجراءات عملية الفرز وقبل إعلان النتائج من قبل اللجنة العامة بطعن فى اللجان سالفة الذكر لكن رئيس اللجنة العامة لم يقبل من هذه الطعون إلا طعناً واحدً علي صندوق اللجنة رقم " 12 " فقط ومع ذلك قبلنا مجبرين، وقرر رئيس اللجنة العامة بدائرة" الجمالية ومنشأة ناصر "إعادة فرز الصندوق رقم " 12 " مرة أخرى لما شابه من أخطاء عديدة حسب ما أعلنه رئيس اللجنة العامة في الميكرفون أمام الجميع.

وتابع:" وبعد فرز الصندوق تبين صحة ماجاء في طعننا عليه حيث الثابت من واقع الدفاتر الانتخابية أن نسبة الحضور في هذه اللجنة لم تتعدي " 1033 صوت " منها " 999 " صوت صحيح و" 34 " صوت باطل إلا أن المفاجأة المذهلة كانت هي إعلان حصول المرشحه مني جاب الله علي 1528 صوت بزيادة عن نسبة الحضور المثبت بالدفاتر ومحضر اللجنة الفرعية بفارق " 560"صوت وهو ما يؤكد أن هذا الصندوق به عوار وتزوير للحقيقة وإرادة الناخبين وكان يتعين علي رئيس اللجنة العامة أن يستبعد هذا الصندوق نهائياً من النتيجه العامة وهذا لم يحدث".

رجب سليمان المحامي ووكيل مرشح المؤتمر، أكد أن عدم استبعاد هذا الصندوق أدى إلى إعلان نتائج غير حقيقية الأمر الذي أدي إلي خسارته للانتخابات، حيث أن النتيجة التي أعلنت وتشمل أصوات الصندوق المطعون عليه هى حصول المرشحه مني جاب الله علي 13755 صوت وحصل مرشح الحزب عبدا لله محمد عبد الغني علي 13205 صوت بفارق 550 صوت بينه وبين المرشحه مني جاب الله، أى أن إذا تم استبعاد هذا الصندوق محل الطعن بالتزوير لكانت أعلنت النتيجة بفوز عبد الله محمد عبد الغنى مرشح حزب المؤتمر بفارق أصوات عن المرشحه مني جاب الله " 209 " أصوات، وهذا بدون إعادة فرز اللجان أرقام 10 ، 11 ، 13، 14 " بنفس مدرسة الجبرتي .

وقال رجب سليمان محامى الحزب، :" سلكنا كافة الطرق القانونية التي نص عليه قانون الانتخابات والدستور ونأمل أن تنظر اللجنة العليا الطعن المقدم اليوم لها تحت رقم وارد " 285 " بتاريخ اليوم الخميس الموافق 12/03/ 2105 في الساعه 2 ظهراً بعين الجد وذلك لتحقيق مبدأ نزاهة الأشراف القضائي علي الانتخابات ولضمان نزاهة العملية الانتخابية".

وتابع:"سنقوم برفع طعن أمام محكمة القضاء الأداري السبت لإلغاء ووقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة لما شابها من تزوير وانتهاكات تبطل العملية وقد أرفقنا للجنة العليا العديد من الفيديوهات على "قرص مدمج " يبين التسويد الجماعي من قبل مندوبى المرشحه مني جاب الله وكذلك عدد من بطاقات الاقتراع الأصلية التى ثبت ذلك هذا بخلاف فيديوهات أخرى للرشاوى الانتخابية حول اللجان الخمس واختراق الصمت الانتخابي وإنزال أحد الصناديق لأكثر من ثلاث مرات للشارع بحجة تصويت حالات ذوي الاحتياجات الخاصة ومع الموظف عدد كبير من بطاقات الاقتراع الأصلية والتي تم استخدامها كورقة دوارة ، رغم إن صحت حجتهم فما الداعى لنزول الصندوق بصحبة موظف وهذا العدد المهول من بطاقات الاقتراع".



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