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هآرتس: حماس تأوى "شادى المنيعى" بعد هروبه من سيناء

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هآرتس: حماس تأوى "شادى المنيعى" بعد هروبه من سيناء هآرتس: حماس تأوى "شادى المنيعى" بعد هروبه من سيناء
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن وصول شادى المنيعى، الملقب بـ"أبو مصعب"، أحد قيادات تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء، إلى قطاع غزة، للقاء قيادات فى الجناح العسكرى لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام"، بهدف زيادة التعاون العسكرى بين المنظمتين.

وأضافت الصحيفة، أنه تم رصد محادثات هاتفية بين "المنيعى" وقيادات بعز الدين القسام، تهدف لزيادة التعاون فيما بينهما.

وأوضحت الصحيفة، أن حماس تساعد "داعش" فى مدها بالسلاح والعتاد عن طريق الأنفاق بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، موضحة أنه من بين الأسلحة المتطورة التى تم نقلها لداعش صواريخ مضادة للدبابات من نوع "كونرت".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الصواريخ هى التى يتم بها استهداف مركبات الجيش المصرى فى سيناء، موضحة أن المنيعى مطلوب لدى الأجهزة المصرية لتورطه فى جرائم إرهابية بسيناء.

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