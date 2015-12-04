موجز المحافظات.. العثور على ثعابين كوبرا داخل وحدة صحية بكفر الشيخ

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس الخميس، أبرزها أن على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، قال إن مدير الإدارة البيطرية أكدت أن ثعابين الكوبرا التى عثر عليها بالوحدة المحلية لقرية "برمبال" بمركز مطوبس تخرج من مزرعة الفواكة المجاورة للوحدة الصحية، وتدخل ليلاً وتعود قبل الصباح، لأن الكوبرا لا تظهر نهاراً - على حد قوله.

وأعلنت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الاسكندرية بالإنابة، أن المحافظة تسلمت قيمة التعويضات المخصصة من صندوق تحيا مصر، والتى تقدر بـ 29 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لصرف تعويضات للمضارين فى أزمة الغرق بالإسكندرية.

وأكد الإعلامى توفيق عكاشة، الفائز بالانتخابات البرلمانية عن دائرة طلخا ونبروة بالدقهلية، إن الانتصار والفوز للشعب المصرى، كما أن إرادة الشعب لا تقبل المزايدة ولا يمكن الالتفاف عليها، مشددا على أن الشعب فوق كل السلطات، ولا تنازل من جانبه عن خوض انتخابات رئاسة البرلمان.

واستقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الطالبة سارة عبد اللطيف من كلية الحاسبات والمعلومات، والتى ابتكرت مشروعاً ذكياً للاستجابة فى حالات الطوارئ للحد من حوادث الطائرات، والمسجل بأكاديمية البحث العلمى وبراءات الاختراع.

و إلى أهم الأخبار...

غلق الوحدة الصحية بمطوبس فى كفر الشيخ أسبوعا بعد العثور على ثعابين بها

محافظة الإسكندرية: تسلمنا 29مليون جنيه تعويضات مضارى المطر من "تحيا مصر"

الحلم أصبح حقيقة.. فيديو يوضح مراحل تنفيذ مشروع تطوير "شرق بورسعيد"

توفيق عكاشة يحتفل بفوزه فى الانتخابات البرلمانية بمسقط رأسه بميت الكرما

توفيق عكاشة: لا تنازل عن خوض انتخابات رئاسة البرلمان.. والشعب فوق السلطات

طالبة بجامعة المنصورة تبتكر نظاما ذكيا يحد من حوادث الطائرات

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