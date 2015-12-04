الاحمرار مؤشر لارتفاع الضغط والجفاف أمراض مناعة.. من عينيك اعرف أمراضك

العين مرآة الوجه، ويمكنها أن تتحدث عما تريد أن تقوله, كما يمكنها أيضا أن تفصح عما يخبئه جسمك من آلام وأمراض.>ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india، الهندى، أنهمن خلال بعض الأعراض التى تظهر على العينين، يمكن تحديد الحالة الصحية للشخص ومنها :

إحمرار العين

>إذا كنت تعانى من احمرار شديد فى العينين، فهذا دليل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم:

>لأن احمرار العينين، يكون نتيجة لانفجار الأوعية الدموية فى شبكية العين، ومن الممكن أن يتسبب ذلك فى الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، فمن الضرورى خفض ضغط الدم وتقليل الملح فى النظام الغذائى وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم .

إذا كان لديك جفاف شديد فى العين:

>حيث إن جفاف العين والحساسية من الضوء، أكثر خطورة، ويمكن أن يكون من أحد أمراض المناعة الذاتية كمرض شيجرن، حيث إن هذا المرض يتسبب فى مهاجمة خلايا الدم البيضاء للغدد التى تفرز المواد المرطبة للعينين، مما يؤدى إلى جفافهما .

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>إذا كان لديك حكة فى العينين :

>فهذا دليل على الإصابة بالحساسية، وإنتاج الجسم للهيستامين، الذى يسبب الحكة، مما يسبب حكة فى العينين والجلد ويؤثر أيضا على الأنف والحلق.

إذا كان لديك اصفرار بالعينين :

>فهذا دليل على الإصابة بمرض الصفراء، وهذا اللون نتيجة لتراكم البيليروبين فى الدم، ويحدث هذا عندما يكون الكبد به مشكلة ولا يعالج خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح.