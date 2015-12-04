جعاااان.. اعرف التفسير العلمى لعبارة "عصافير بطنى بتصوصو"

عندما نشعر بالجوع دائما ما نقول "عصافير بطنى بتسوسو من الجوع"، ولكننا لا نعلم من أين جاءت هذه العبارة وهل بالفعل تصدر البطن أصوات عند الشعور بنقص الطعام، هذا ما نقدمه لك فى التفاصيل.

تصدر البطن بعض الأصوات بالفعل التى تقوم بها المعدة ليس فقط عند الجوع، ولكن أيضا فى الأوقات العادية، كما ذكر موقع "howstuffworks"، ولكن الفرق الوحيد أن هذه الأصوات تزداد عند الشعور بالجوع، لأسباب علمية تتمثل فى كيفية عمل الجهاز الهضمى فى الجسم، فأنه عبارة عن أنبوب طويل يبدأ عند الفم وينتهى عند فتحة الشرج، وهذا الأنبوب متصل بأجهزة مختلفة داخل الجسم وممرات تلعب دورا هاما فى عملية الهضم.

تعد واحدة من أهم الأشياء التى يجب معرفتها عن الجهاز الهضمى هى الطريقة التى يدفع بها الطعام، حيث يحدث دفعات من تقلصات العضلات التى تدفع بالطعام إلى أسفل، وفى طريقه تساعد هذه التقلصات والانكماشات التى تحدث للعضلات فى تحويل الطعام لمادة زبدية وكذلك خلطها مع السوائل والعصارات الهضمية المختلفة معا.

تصدر المعدة هذه الأصوات كنتيجة للعملية السابقة، خاصة أن مع المواد الصلبة والسائلة التى تتحرك يتواجد أيضا غازات وهواء، فمع تحرك كل ذلك معا يخلق نوع من الأصوات التى تسمعها أحيانا، خاصة عند الشعور بالجوع لأن المعدة تعيد العملية بحثا عن طعام لتهضمه وأيضا لترسل إشارة للعقل إنها فارغة وإنك جعان ولأنها لم تحتو على كثير من المكونات التى تخلطها معا فى عملية الهضم يكون حجم الفراغ أكبر ما يساعد على أن يكون الصوت الصادر أعلى وفى ازدياد، ومن هنا جاءت عبارة "عصافير بطنى بتسوسو من الجوع".

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