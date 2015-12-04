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«عكاشة» منفعلًا على مذيعة «MBC»: بتستهزئي بيا أنا مفجر ثورة!

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«عكاشة» منفعلًا على مذيعة «MBC»: بتستهزئي بيا أنا مفجر ثورة! «عكاشة» منفعلًا على مذيعة «MBC»: بتستهزئي بيا أنا مفجر ثورة!

توفيق عكاشة

عنف عضو البرلمان توفيق عكاشة، الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة برنامج «برلمان 2015» المُذاع عبر  فضائية «MBC »، بعد أن قالت إنه  من حقه الترشح لرئاسة البرلمان، ما اعتبره «عكاشة» استهزاءًا به، الأمر الذي اضطر مقدمة البرنامج لإغلاق الهاتف وإنهاء المداخلة.

وأضاف عكاشة، خلال رده على السؤال، المرحلة القادمة تحتاج رئيس برلمان لديه قدرات خاصة، مارس عمله السياسي على مدار فترة كبيرة، يفهم ما يحتاج إليه مستقبل مصر، خاصة أن الدستور أعطى للبرلمان قوى كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان مثل أي عضور إلا أنه يقوم بدور إداري.

وانفعل «عكاشة» على المذيعة قائلًا: أنتى بتستهزئى بيا، أنتي بتكلمى نائب حصل على أعلى الأصوات، ومفجر ثورة، الأمر الذي دفع المذيعة لترد: أنا أحدث نائب زي أي نائب نجح لا مفجر ثورة.

«عكاشة» منفعلًا على مذيعة «MBC»: بتستهزئي بيا أنا مفجر ثورة!

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