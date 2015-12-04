أخبار الأردن اليوم.. السفارة البريطانية تحذر رعاياها من تظاهرات عمان

ركزت أخبار الأردن اليوم، على تحذير السفارة البريطانية فى الأردن لرعاياها من الاقتراب من مناطق وسط البلد فى العاصمة عمان والبتراء جنوبى المملكة وكذلك المناطق القريبة من الحدود الشمالية للمملكة.>وقالت السفارة البريطانية فى الأردن، إن مناطق وسط البلد وجنوب المملكة تشهد العديد من الاحتجاجات والاعتصامات وكذلك المسيرات من حين لآخر.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم تنويه السفارة البريطانية إلى أن مناطق الحدود الشمالية للمملكة ومن ضمنها "سد وادى العرب" تشهد من حين لآخر سقوطاً لقذائف الهاون من الجانب السورى جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات النظام السورى وفصائل المعارضة فى سوريا.

وأشارت أخبار الأدرن اليوم إلى تلويح ملتقى البرلمانيات بمجلس النواب الأردن بسحب الثقة من حكومة عبد الله النسور على خلفية سياساتها الاقتصادية.

وأشارت أخبار الأردن اليوم إلى تصريحات الملتقى اليوم الخميس إلى أن الحكومة لا تمتلك خططاً واضحة سوى سياسة رفع الاسعار التى ارهقت كاهل المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كرفع اسعار اسطوانة الغاز ورسوم الترخيص وغيرها من الأمور.

ويضم الملتقى الذى تشكل فى العام 2013 م فى عضويته النواب وفاء بنى مصطفى ، رولى الحروب ، فاطمة أبو عبطة ،حمدية الحمايدة ، ريم ابو دلبوح ، آمنة الغراغير ، فاتن خليفات، انصاف الخوالدة، تمام الرياطي، ونعايم العجارمة، وفلك الجمعانى وشاهة العمارين وردينة العطى.