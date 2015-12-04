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أخبار المغرب اليوم.. محاربة الرشوة من خلال التجربة الألمانية

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أخبار المغرب اليوم.. محاربة الرشوة من خلال التجربة الألمانية أخبار المغرب اليوم.. محاربة الرشوة من خلال التجربة الألمانية
ركزت أخبار المغرب اليوم على موضوع محاربة الرشوة من خلال التجربة الألمانية، فيما تناولت أخبار المغرب اليوم نبأ انقلاب حافلة لنقل الركاب تابعة لشركة النقل الحضرى "سيتى باص".
>وأبرزت أخبار المغرب اليوم ختام دورة دراسية فى موضوع "محاربة الرشوة بالجماعات الترابية، من خلال عرض التجربة الألمانية"، موضحة أن ذلك يأتى لفائدة المنتخبين والموظفين الجماعيين بالمجالس الحضرية وللنشطاء بالجمعيات الحقوقية والهيئات الإعلامية على صعيد الجهة.

وأكدت أخبار المغرب اليوم أن النشاط التكوينى المنظم من طرف "دار " بمراكش، بشراكة مع مؤسسات "كونراد أدينوير" الألمانية و"خدمات لجماعات العالم" و"الالتزام العالمى"، عالج موضوع الفساد فى الصفقات العمومية، وابتزاز المستثمر، والرشوة فى الصفقات العمومية ومجال القضاء.

وأبرزت أخبار المغرب اليوم مشاركة أروى حسن، الخبيرة المصرية فى محاربة الفساد التى أكدت أن نجاح أى تجربة تنموية يحتاج إلى إرادة سياسية، لذا يصبح من الضرورى تمكين المنتخب والموظف من جهة، والحقوقى والإعلامى كسلطة مراقبة من جهة ثانية، من الأدوات الكفيلة بالحد من الفساد".

فيما تناولت أخبار المغرب اليوم تصريحات دايفيد هونكا الذى يعمل بمؤسسة "الالتزام العالمى"، بأن الدورة التكوينية "ينتظر منها مساعدة السلطة المنتخبة، لتؤدى دورها التنموي، من خلال ضبط الآليات والمساطر القانونية، لمحاربة الرشوة، التى تختلف من دولة لأخرى"، واسترسل موضحا أن "التنسيق مع دار المنتخب، يسعى إلى نقل الخبرات والتعاون، فى مجال تدبير الشأن المحلى".

فيما تناولت أخبار المغرب اليوم حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب، تابعة لشركة النقل الحضرى "ستى باص"، كانت متجهة نحو مكناس.

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مصر 365

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