أخبار ليبيا اليوم.. 250 مصريا يقاتلون فى صفوف داعش بمدينة سرت

تناولت أخبار ليبيا اليوم ما صرحت به مصادر عسكرية ليبية حول التحاق عناصر أجنبية بداعش فى مدينة سرت، فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على زيارة الفريق أول ركن خليفة حفتر إلى غرفة العمليات فى بنغازى.>وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن عناصر أجنبية التحقت بتنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت الليبية عبر البحر، مؤكدة أن العناصر الإرهابية فرت من العمليات العسكرية التى تستهدفهم فى سوريا والعراق، ويحاولون إعادة تنظيم صفوفهم عقب الخسائر الفادحة التى عصفت بهم نتيجة استهداف معاقلهم ومصادر تمويلهم فى سوريا.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على عدد المصريين المنخرطين مع عناصر داعش يبلغ 250 مواطنا مصريا معظمهم دخلوا ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، موضحا أن عناصر إجرامية تنضوى تحت لواء التنظيم الإرهابى.

فيما أوضحت أخبار ليبيا اليوم أن زعيم التنظيم الإرهابى فى مدينة سرت الليبية سعودى الجنسية يدعى "أبو عامر الجزراوى" وهو المسئول عن التمويل الحربى لعناصر التنظيم، وأن داعش يعتمد على التبرعات التى تأتيه من شخصيات خليجية لكنها لا تفى متطلبات التنظيم فى صرف الرواتب وشراء العتاد العسكرى للعناصر الجديدة التى يتم استقطابها من قبل التنظيم الإرهابى.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تقديم القائد العام لقوات الجيش الليبى الفريق أول الركن خليفة حفتر واجب العزاء فى قائد غرفة عمليات الكرامة عقيد الثمن، مؤكدا أن الحادث سيدفعنا لحسم المعركة بشكل أسرع، وأن الجيش الوطنى لن يتوقف حتى تتحقق أمان الشعب.