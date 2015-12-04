توقيف صحافى مغربى لمشاركته فى وثائقى فرنسى عن تجارة القنب الهندى

> اوقف الأمن المغربى صحافيا بعد التحقيق معه فى مشاركته فى وثائقى بثته قناة "كنال +" الفرنسية عن تجارة القنب الهندى فى المغرب، بحسب ما ذكر مدير الموقع الالكترونى الذى يعمل فيه لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال مدير نشر موقع "لوديسك" المغربى على عمار فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس "تم اعتقال محمد الإدريسى كاميلى الاثنين الماضى من منزل عائلته فى مدينة الدار البيضاء، وهو موجود حاليا فى سجن قرب مدينة شفشاون شمال المغرب" الواقعة 340 كلم عن الدار البيضاء والمعروفة بانتشار مزارع الحشيش فى محيطها.

وأضاف "نعبر عن قلقنا لاعتقاله، فهو من ناحية لم يقم سوى بعمله، ومن ناحية ثانية لم يشارك فى التصوير أو المونتاج أو الإخراج، بل عمل كمسهل لفريق البرنامج، وقدم أرقاما ومعلومات الى مخرج الفيلم الوثائقى دون التواجد خلال التصوير".

وبثت القناة الفرنسية فى 18 نوفمبر تحقيقا بعنوان "فى ممالك الحشيش" يتحدث عن إنتاج وتهريب القنب الهندى المغربى من شمال المغرب، وكشفت "تورط" الشرطة والدرك وخفر السواحل فى رشاوى لتسهيل عبور هذه المادة نحو القارة الأوروبية.

ويعمل كاميلى مديرا فنيا فى موقع "لوديسك.ما" الذى تم اطلاقه فى بداية نوفمبر باللغة الفرنسية، ويركز على التحقيقات والريبورتاجات مقابل اشتراك شهري.

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