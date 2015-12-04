فيديو جديد لتنظيم "داعش" يظهر أطفالا يعدمون رهائن من الأمن السورى

>نشر تنظيم الدولة الإسلامية الخميس تسجيل فيديو يظهر فيه ستة اطفال يعدمون عناصر من قوات الأمن السورية محتجزين لدى التنظيم الجهادى ، وأظهر التسجيل بعنوان "إلى أطفال يهود" عشرات الاطفال وأعمارهم فى العاشرة تقريبا وهم يدرسون نصوصا دينية ويتدربون على القتال وجها لوجه.

واختار المدرب ستة منهم "لتوجيه رسالة" إلى معارضى التنظيم من خلال قتل عناصر من قوات الامن السورى المحتجزين لدى التنظيم الذى يسيطر على أراضى شاسعة من سوريا والعراق، ويظهر كل من الأطفال وهو يجرى داخل حصن مدمر وترافقه موسيقى دراماتيكية حتى يعثر على اسير يقول اسمه وتاريخ مولده ورتبته فى قوات الامن السورية.

ويظهر التسجيل الذى يقول التنظيم أنه صوره فى محافظة دير الزور فى شرق سوريا الأطفال وهم يعدمون ستة أسرى، خمسة منهم بالرصاص والسادس ذبحا، ويقول المرصد السورى لحقوق الانسان أن التنظيم قام بتجنيد أكثر من 1100 طفل منذ مطلع العام وأن اكثر من خمسين منهم قد قتلوا.

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