فتحي مبروك يكشف لـ في الجول: تحدثت مع طاهر كثيرا بشأن عودة الشارة إلى غالي

كشف فتحي مبروك المدير الفني الحالي لنادي اتحاد الشرطة والأسبق للنادي الأهلي عن حديثه مع محمود طاهر رئيس الأهلي أكثر من مرة من أجل "عودة شارة القيادة إلى غالي".

الأهلي قرر في وقت سابق سحب شارة القيادة من غالي في مايو الماضي، بعدما ركلها أثناء خروجه مطرودا من مباراة حرس الحدود في الدوري.

ولكن عماد متعب قائد الأهلي بعد غالي رفض رفع كأس السوبر الذي توج به الفريق في الإمارات على حساب الزمالك، ومنحه إلى زميله في إشارة إلى أنه القائد الحقيقي للفريق.

وبعدها عاد الحديث عن متى تعود الشارة إلى غالي.

ليقرر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إعادة شارة القيادة إلى حسام غالي من جديد. (طالع التفاصيل)

ولكن هل فقط بدأ الحديث لإعادة شارة غالي في وقت متأخر؟ الإجابة هي لا.

وقال فتحي مبروك لـFilGoal.com: "بعد واقعة مباراة حرس الحدود ومرور بعض المباريات تحدثت مع طاهر أكثر من مرة من أجل إعادة الشارة إلى غالي".

وأضاف "الفترة السابقة كانت كافية للغاية ورأيت إنه حان وقت إعادة الشارة. وخصوصا بعد ما قدمه غالي أمام الزمالك في لقاء السوبر".

وأكمل حديثه قائلا: "غالي الأجدر بقيادة الأهلي لا نقاش في ذلك. قدم الكثير والكثير للفريق".

وتحدث غالي مع FilGoal.com عقب قرار إعادة الشارة مباشرة متحدثا عن واقعة حرس الحدود ورسالة شكر خاص إلى اللاعبين. (طالع التفاصيل)

قبل أن يكشف محمود طاهر رئيس الأهلي لـFilGoal.com أسباب قرار إعادة الشارة إلى غالي. (طالع التفاصيل)