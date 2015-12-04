في الجول يكشف كواليس عودة شارة الأهلي لغالي.. ' بسبب بيسيرو '

لماذا عادت شارة قيادة الأهلي لتزين ذراع حسام غالي؟ هل كان لجوزيه بيسيرو المدير الفني لللفريق دورا في ذلك الأمر؟ FilGoal.com يكشف ما حدث.

وكان الأهلي قد سحب شارة القيادة من غالي في شهر مايو الماضي بسبب ركله لها عقب طرده أمام حرس الحدود في الدوري المصري.

وقرر محمود طاهر رئيس النادي إعادة الشارة لغالي أثناء وجود الفريق في المعسكر الخارجي الذي يخوضه بدبي في الفترة الحالية استغلالا لتوقف الدوري (طالع التفاصيل).

وكانت بداية المناقاشات حول مطالبة مسؤولي الأهلي بإعادة شارة القيادة لغالي عن طريق المدرب بيسيرو حسبما أكد مصدر داخل القلعة الحمراء لـFilGoal.com.

وتحدث بيسيرو مع رئيس قطاع الكرة بالأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مؤكدا أنه يحتاج لدور غالي القيادي داخل الفريق بصفة رسمية.

وبرر بيسيرو سبب مطالبته لذلك الأمر بأن غالي هو الأكثر خبرة وحماسا بين اللاعبين بالإضافة لشخصيته القوية مع مستواه الفني المميز.

وأكد المدرب البرتغالي لزيزو بالإضافة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأنه لا يعرف سبب سحب الشارة من غالي، لكنه يؤمن بأن عودتها له ستكون هي أفضل شيء قبل استئناف الدوري.

بعد تلك المناقشات بين بيسيرو وعبد الحفيظ وزيزو قام الأخير بالاتصال بمحمود طاهر لإبلاغه بما دار بينهم.

وفوجئ زيزو بأن طاهر كان يفكر في الأمر بالفعل وكان ينتظر الوقت المناسب لاتخاذ ذلك القرار.

كما أكد طاهر لزيزو أن ما قام به عماد متعب أثناء تسلم كأس السوبر ورفضه الحصول عليه في وجود غالي كان له دور كبير في ذلك الأمر.

فقد شعر رئيس الأهلي بأن كل لاعبي الفريق يعتبرون غالي هو القائد الفعلي للفريق.

ولذلك قرر طاهر في النهاية الموافقة على إعادة الشارة لغالي وتم إبلاغ زيزو بالأمر والذي بدوره طالب عبد الحفيظ بإعلام غالي.

وتحدث غالي مع FilGoal.com عقب قرار إعادة الشارة مباشرة متحدثا عن واقعة حرس الحدود ورسالة شكر خاص إلى اللاعبين. (طالع التفاصيل).

قبل أن يكشف محمود طاهر رئيس الأهلي لـFilGoal.com أسباب قرار إعادة الشارة إلى غالي. (طالع التفاصيل).