تقرير إسباني يتساءل - لماذا حدث مع عمرو طارق ما لم يحدث لأي لاعب في بيتيس؟

لماذا يحدث هذا مع المدافع المصري عمرو طارق في ريال بيتيس؟ لماذا لا يشارك؟ هذه المرة السؤال من إسبانيا وليس من مصر.

خبر سعيد للجماهير المصرية حدث في سوق الانتقالات الصيفية. محترف مصري جديد في دوري جديد.

عمرو طارق يُكمل انتقاله إلى نادي ريال بيتيس الأسباني قادما من الجونة.

ومنذ إتمامه انتقاله إلى الدوري الإسباني ولم يشارك عمرو طارق في أي دقيقة بمباراة رسمية.

فتوالت على اللاعب المصري أكثر من إصابة في بداية المشوار ليبتعد تماما عن المشاركة منذ انطلاق الدوري.

ولكن المفاجأة هنا في ابتعاده أيضا عن مباراة الكأس.

ريال بيتيس واجه خيخون ونجح في الفوز 2-0 في ذهاب الدور الرابع من كأس ملك إسبانيا. لقاء أيضا غاب عنه عمرو طارق. وهنا تسأل موقع sevilla.eldesmarque الخاص بتغطية أخبار ريال بيتيس عن السبب.

المدافع المصري هو اللاعب الوحيد في ريال بيتيس الذي لم يشارك في أي دقيقة رسمية مع الفريق.

نعم من أصل 27 لاعبا بصفوف ريال بيتيس شارك 26 لاعبا. ولم يشارك عمرو طارق. الوحيد الذي حدث معه ذلك.

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وهنا كتب الموقع الإسباني: "الشيء المفقود في عمرو طارق".

وأشار الموقع أن "ما حدث مع طارق ولم يحدث مع أي لاعب أخر في الفريق يوضح أن اللاعب سيكون بنسبة كبيرة خارج النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل".

وكان FilGoal.com قد كشف من قبل موافقة النادي الإسباني على رحيل عمرو طارق من تفضيل أن يكون ذلك على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com وقتها أن طارق قد اجتمع بإدواردو ماسيا المدير الرياضي لبيتيس، وأبلغه برغبته في الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وهو ما وافق عليه مسؤولو الفريق الأندلسي. (طالع التفاصيل والخيارات المتاحة أمام المدافع المصري)

ويحتل ريال بيتيس المركز الـ11 على سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة.