صحفى يتهم محافظ كفر الشيخ بسبه وقذفه عبر "واتس آب"

قال هيثم طوالة، الصحفي بجريدة الجمهورية وعضو نقابة الصحفيين، إن المحامى العام لنيابات شمال القاهرة أحال المهندس أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إلى نيابة الأزبكية تحت رقم 3103 لسنة 2015 لاتخاذ اللازم قانونا فى البلاغ الذي تقدم به يتهم المحافظ بالسب والقذف.

وأوضح "طوالة"، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ أرسل له رسالة عبر "واتس آب" يسبه بعبارات يعاقب عليها القانون، وذلك بعد نشره خبرا مدعما بفيديو بالصوت والصورة يهدد فيه المحافظ المواطنين بحرمانهم من الدعم والتموين، حال مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية.

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