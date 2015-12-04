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نيابة الأقصر تحقق فى وفاة سيدة بسبب جرعة "بنج" خاطئة بمركز طبى خاص

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نيابة الأقصر تحقق فى وفاة سيدة بسبب جرعة "بنج" خاطئة بمركز طبى خاص نيابة الأقصر تحقق فى وفاة سيدة بسبب جرعة "بنج" خاطئة بمركز طبى خاص
بدأت نيابة الأقصر، بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام الأول لنيابات الأقصر، التحقيق فى واقعة وفاة سيدة داخل مركز طبى خاص، إثر قيام طبيب بتخديرها دون مساعدة الطبيب مسئول التخدير.

وتبيّن من التحقيقات، التى باشرها حمدى عبد العليم وكيل أول النيابة بإشراف المستشار حامد النجار رئيس النيابة، أن الطبيب المتهم قام بحقن المجنى عليها وتدعى "فاطمة .م.ح" (55 عاما) بجرعة "بنج" خاطئة دون الاستعانة بطبيب التخدير، ما أدى إلى وفاتها.

وكشفت التحقيقات عن أن المجنى عليها دخلت مركزا طبيا متخصصا فى جراحة العيون لإجراء جراحة لإزالة مياه بيضاء بإحدى عينيها، فقام طبيب العيون الذى أجرى لها العملية بحقنها بجرعة بنج "خاطئة" دون الاستعانة بطبيب التخدير، ما نجم عنه وفاة السيدة، واستعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعى الذى يعكف على إعداده أطباء مصلحة الطب الشرعى.

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مصر 365

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