أوباما: أمريكا في مأمن من التعرض لهجمات إرهابية

أكد الرئيس الامريكى باراك أوباما، أن الولايات المتحدة فى مأمن من التعرض لهجوم إرهابى على غرار ما تعرضت له باريس مؤخرًا.

وأضاف أوباما – فى مقابلة حصرية أجراها مع شبكة ” سي بى اس” الإخبارية الامريكية – يقول “، إن تنظيم داعش لايمثل تهديدا لحياتنا ، وعلى الرغم من أن داعش تنظيم خطير مثل القاعدة إلا أن الولايات المتحدة قامت بتعزيز دفاعاتها وهى فى مأمن من التعرض للهجوم على غرار ما وقع فى فرنسا مؤخرًا ” .

وتابع أوباما يقول ” يتعين على الشعب الأمريكى أن يكون على يقين من أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا، كما أن أجهزة تطبيق القانون الأمريكى مسلحة بشكل جيد لحماية البلاد خلال فترة أعياد الميلاد “.

وطالب أوباما المواطنين بالاستماع بأجازاتهم وضرورة التحلى بالهدوء قائلًا ” إن داعش وغيرها من العناصر الإرهابية لن تحقق الفوز إلا إذا بدأنا فى التصرف بدافع الخوف “.

وأعرب أوباما عن اعتقاده بان الأمريكيين يدركون تماما أن الولايات المتحدة لن تغزو سوريا أو العراق على غرار ما حدث فى الماضى من تدخل فى العراق ، حيث انتشرت -آنذاك – كتائب من القوات الأمريكية فى الصحراء .

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن الهجوم الذى وقع أمس على مركز لرعاية المعوقين فى كاليفورنيا قد يكون له صلة بالإرهاب ، وهو الهجوم الذى نفذه مسلحون وأسفر عن مصرع 14 شخصًا وجرح 21 آخرين.