أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أوباما: أمريكا في مأمن من التعرض لهجمات إرهابية

Google+ Print
أوباما: أمريكا في مأمن من التعرض لهجمات إرهابية أوباما: أمريكا في مأمن من التعرض لهجمات إرهابية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

أكد الرئيس الامريكى باراك أوباما، أن الولايات المتحدة فى مأمن من التعرض لهجوم إرهابى على غرار ما تعرضت له باريس مؤخرًا.

وأضاف أوباما – فى مقابلة حصرية أجراها مع ” سي بى اس” الامريكية – يقول “، إن تنظيم داعش لايمثل تهديدا لحياتنا ، وعلى الرغم من أن داعش تنظيم خطير مثل القاعدة إلا أن الولايات المتحدة قامت بتعزيز دفاعاتها وهى فى مأمن من التعرض للهجوم على غرار ما وقع فى فرنسا مؤخرًا ” .

وتابع أوباما يقول ” يتعين على الشعب الأمريكى أن يكون على يقين من أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا، كما أن أجهزة تطبيق القانون الأمريكى مسلحة بشكل جيد لحماية البلاد خلال فترة أعياد الميلاد “.

وطالب أوباما المواطنين بالاستماع بأجازاتهم وضرورة التحلى بالهدوء قائلًا ” إن داعش وغيرها من العناصر الإرهابية لن تحقق الفوز إلا إذا بدأنا فى التصرف بدافع الخوف “.

وأعرب أوباما عن اعتقاده بان الأمريكيين يدركون تماما أن الولايات المتحدة لن تغزو سوريا أو العراق على غرار ما حدث فى الماضى من تدخل فى العراق ، حيث انتشرت -آنذاك – كتائب من القوات الأمريكية فى الصحراء .

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن الهجوم الذى وقع أمس على مركز لرعاية المعوقين فى كاليفورنيا قد يكون له صلة بالإرهاب ، وهو الهجوم الذى نفذه مسلحون وأسفر عن مصرع 14 شخصًا وجرح 21 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل