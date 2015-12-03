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رئيس الوزراء يتوجه إلى جنوب أفريقيا‎ للمشاركة في منتدى القمة الأفريقية الصينية

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رئيس الوزراء يتوجه إلى جنوب أفريقيا‎ للمشاركة في منتدى القمة الأفريقية الصينية رئيس الوزراء يتوجه إلى جنوب أفريقيا‎ للمشاركة في منتدى القمة الأفريقية الصينية

المهندس شريف إسماعيل

غادر مطار القاهرة الدولي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية متجهين إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج للمشاركة في منتدى القمة الأفريقية الصينية غدا الجمعة وتستمر لمدة يومين بمشاركة الرؤساء والزعماء ورؤساء الوزراء بالدول الأفريقية ويفتتحها الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الصينى جين بينج.

يرأس رئيس الوزراء وفد في المنتدى، ومن المقرر أن يلقى كلمة مصر أمام المنتدى يؤكد خلالها أهمية التعاون الصيني الإفريقي وسبل دفعه وتطويره إلى آفاق أعلى وأوسع بما يعمل على مصلحة الجانبين ويسهم في التنمية المستدامة بالقارة الفريقية، كما يشير رئيس الوزراء إلى آفاق الاستثمار فى مصر والتيسيرات التي تقدمها القاهرة للمستثمرين خاصة الصينيين.

يعقد رئيس الوزراء على هامش اجتماعات المنتدى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤلين والقادة بالدول الإفريقية، وكذلك مع الجانب الصيني، فى حين يجري الوفد المرافق له مباحثات مع مختلف الوفود تستهدف التعاون المشترك وجذب الاستثمارات إلى مصر خاصة منطقة محور قناة السويس، وأيضًا الاتفاق على إقامة العديد من المشروعات المشتركة.

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