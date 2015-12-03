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الشعب الإماراتي يحدد موعد رحيل السولية من عدمه ويصرح: عرضان رسميان من مصر

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الشعب الإماراتي يحدد موعد رحيل السولية من عدمه ويصرح: عرضان رسميان من مصر الشعب الإماراتي يحدد موعد رحيل السولية من عدمه ويصرح: عرضان رسميان من مصر

كشف سرحان حسن المعيني رئيس اللجنة الفنية لنادي الشعب الإماراتي ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الإماراتي عن الموعد المحدد لرحيل عمرو السولية من عدمه من صفوف الفريق.

عمرو السولية كان على أعتاب الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه في النهاية رحل إلى الشعب الإماراتي بعدما رفض الإسماعيلي العرض الأحمر.

ويعاني نادي الشعب من سوء النتائج فلم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن ليستغنى عن مدربه طارق العشري.

وسجل السولية في اللقاء قبل الماضي بالدوري أمام دبا الفجيرة هدفا على طريقته الخاصة. (شاهد الهدف)

وتحدث المعيني عن موعد تحديد رحيل السولية من عدمه قائلا: "لن نتحدث بشأن رحيل السولية من عدمه إلا بعد نهاية الدور الأول من الدوري".

ومتبقي على نهاية الدور الأول من الدوري الإماراتي 4 مباريات. إذ يواجه الشعب الأهلي في الـ26 من ديسمبر في أخر مباريات الدور الأول.

وعن العروض المتقدمة للنادي قال المعيني في تصريحات تليفزيونية مع قناة TEN "وصلنا عروض رسمية من 3 أندية. من بينهم عرضين رسميين من ".

وأضاف "والتر زينجا المدير الفني هو الذي سيحدد موقف السولية النهائي من البقاء من عدمه في صفوف الفريق".

وتولى الإيطالي المخضرم والتر زينجا تدريبات نادي الشعب خلفا للمصري طارق العشري. ويمتلك الشعب 4 لاعبين أجانب في قائمته وهو العدد الكامل المسوح به ولذلك في حالة أراد زينجا ضم لاعبا أجنبيا جديدا فسيكون عليه الاستغناء عن لاعب.

وأكمل رئيس اللجنة الفنية لنادي الشعب حديثه عن السولية قائلا: "أتمنى استمراره مع الفريق فهو يمتلك إمكانيات كبيرة جدا. ولكن في النهاية المدرب هو الذي سيحدد مع نهاية الدور الأول مباشرة".

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فيديو اليوم السابع

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