عبد الله السعيد: 2015 موسم أهلاوي لن يتكرر

أكد عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي أن إخفاق الفريق الموسم الماضي يمنح اللاعبين حافزا لتقديم مستوى مختلف الموسم الجاري.

الأهلي قص شريط معسكر الإمارات برباعية في مرمى دبي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

ويستعد لمواجهة الصفاقسي التونسي يوم الأحد استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وتحدث عبد الله السعيد عن معسكر الأهلي قائلا: " معسكر الإمارات جيد للغاية، فكل اللاعبين ملتزمين وهناك تركيز شديد في التدريبات ونسعى للاستفادة من المباراتين الوديتين استعدادًا لاستئناف الدوري".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة النادي الأهلي "نحاول التعلم من دروس الموسم الماضي، وإن شاء الله لن يتكرر، فما حدث كان دفعة كبيرة، وسنعود لعهد البطولات، ونسعد الجماهير.الفوز بالبطولات يسعد اللاعبين أيضا، ويمنحهم القوة والثقة والعديد من الخبرات، يتبقى فقط أن يؤدي كل لاعب ما عليه".

وافتتح الأهلي موسمه في الدوري بالفوز في 3 مباريات متتالية أمام طلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجيت، ثم خسر أمام مصر المقاصة.