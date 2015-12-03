بلاغ للنائب العام يتهم قسم كفر سعد فى دمياط بتعذيب مواطن

تقدم 3 أشقاء من مركز كفر سعد بدمياط بعدة شكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب العام، ضد ضباط قسم شرطة كفر سعد بسبب اقتياد شقيقهم صبرى السيد آمين إلى القسم دون وجه حق.

البداية بحسب البلاغ والشكوى بدأت عقب قيام حملة أمنية يتقدمها الملازم أول عبد الله عبد الجليل من قوة القسم إلى قرية كفر سعد البلد، وتوجهت إلى أحد المقاهى، و أخذت أحد أشقاء المجنى عليه لسيارة الحملة، وعقب إبلاغ المجنى عليه بالواقعة توجة إلى قوة الحملة، طالبا منهم ترك شقيقه لعدم وجود أى مخالفة قام بها.

وذكر البلاغ أن الضحية تحدث مع الضابط قائد الحملة بن ذلك ظلم ولا يوجد سبب لأخذ شقيقه فى سيارة الشرطة، وعقب ذلك قال الضابط المشرف على الحملة إنه سوف يترك شقيقه ولكن ليس أمام المواطنين نظرا لهيبة الضباط "بحسب البلاغ".

>وأشار البلاغ إلى أن الضابط طلب من المجنى عليه آخذة بدلا من شقيقة وتركة فى الطريق، وبالفعل صعد إلى السيارة وترك شقيقه، ولكن اقتاده إلى القسم، وقام الضابط بتحرير قضية له تتمثل فى اتهامة بمقاومة السلطات وإتلاف مال عام "سيارة الشرطة" والتعدى على موظف أثناء تأدية عملة دون وجه حق.

و أضاف البلاغ أن المجنى عليه يتعرض للتعذيب والسباب والإهانة يوميا من قوة القسم، مما أدى إلى إضرابه عن الطعام ومنع الزيارات عنه.

>وبعرض المجنى عليه على النيابة أمرت بحبسة 4 أيام فى تلك القضية التى حملت رقم 14787 جنح كفر سعد.

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