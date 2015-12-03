نائب رئيس مركز الفضاء بالأمم المتحدة: محافظات مصرية ستختفي عام 2075 إذا لم تتدخل الحكومة

قال نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة الدكتور، علاء النهرى، إنّ مدينة الإسكندرية وبعض محافظات الدلتا ستختفي في عام 2075، إذا لم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية.

وأضاف النهري خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: “حالة عدم استطاعة الحكومة المصرية حماية سواحلها بشكل هندسي سليم ودقيق، فمن المؤكد إغراق مدينة الإسكندرية والدلتا”.

وأردف النهري، أنّ دولتي هولندا واليابان اتخذا إجراءات وقائية بشكل هندسي دقيق، في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراءات إلا وضع كتل خرسانية.

وأوضح النهري أن الدول الصناعية الكبري مسؤولة عن الاحتباس الحراري فى العالم، لافتاً إلى أن هناك تقارير تحدثت عن إختفاء 5 كيلو من مدينة رشيد خلال 20 عاما.

وأوضح النهري أن هناك إجراءات يجب اتخاذها أبرزها ما يسمي الحوائط البحرية، لمواجهة ذوبان الجليد من المحيطات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن 33% من نسبة الانبعاثات الحرارية فى العالم، أما أوروبا بنسبة 28%، وأفريقيا 2.7%.