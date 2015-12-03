أحمد داود ينضم لنجوم «هيبتا»

كشفت الصفحة الرسمية لفيلم “هيبتا” عن انضمام الفنان الشاب أحمد داود لطاقم العمل، ويأتي هذا بعد أيام من الإعلان عن مشاركة الفنلن ماجد الكدواني وأحمد مالك في فريق التمثيل بالفيلم.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم على فيسبوك تصريحاً بالنيابة عن أحمد داود يقول فيه “استمتعت برحلة قراءة الرواية واستمتعت أكثر وأنا أقرأ الفيلم”.

وتأخذنا رواية هيبتا إلى عالم الحب الذي أهلكه الجميع بحثاً، ورغم تكرار حكايته إلا أن الجميع فيه يقع بنفس الأخطاء ليتألم نفس الألم ويتعلق بنفس الآمال. ويأتي اسم الرواية هيبتا، من الرقم الإغريقي سبعة، حيث تعبر الرواية في المراحل السبع للعلاقات العاطفية، وهي: البداية، اللقاء، العلاقة، الإدراك والحقيقة ثم القرار.. وصولاً إلى الهيبتا.