4 مواقع لإرسال ملفات كبيرة الحجم مجانًا

كثيرًا ما يجد المُستخدم نفسه بحاجة إلى إرفاق ملفات كبيرة الحجم داخل رسائله الإلكترونية، لكن قيود مُزودات الخدمة قد تحول دون هذه الإمكانية، ويضطر المُستخدم إلى تجزئة الملف أو رفعه إلى خدمات مثل دروب بوكس أو بوكس دوت نت.

لهذا السبب يُمكن الإستعانة بمواقع كثيرة موجهة لهذا الغرض مثل WeTransfer وMailBigFile التي توفر إمكانية مُشاركة أي ملف بحجم لا يتعدى 2 جيجابايت، ويُمكن إرساله مُباشرةً عبر البريد الإلكتروني من خلال كتابة بريد المُرسل والمُرسل إليه، كما تُقدم إمكانية معرفة الوقت الذي قام به مُستلم الرسالة بتحميل الملف وفقاً لما نقلته “البوابة العربية التقنية”.

موقع DropSend من المواقع المُميّزة أيضًا في هذا المجال، فهو يوفر إمكانية مشاركة ملفات بحجم 4 جيجابايت للملف الواحد، ويُمكن من خلال الحساب المجاني مُشاركة حتى 5 ملفات شهريًا، أي ما مجموعه 20 جيجابايت.

أخيرًا يُمكن تجربة موقع HighTail الذي يسمح مُشاركة أكثر من ملف وهو موجه لفرق العمل بشكل كبير، لكنه يُتيح مجانًا إنشاء مساحتين على الأكثر لمشاركة الملفات أيًا كان نوعها ومساحتها.