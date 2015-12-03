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«البدري»: فرصة مصر في التأهل للأولمبياد قائمة بشرط الفوز على مالي

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«البدري»: فرصة مصر في التأهل للأولمبياد قائمة بشرط الفوز على مالي «البدري»: فرصة مصر في التأهل للأولمبياد قائمة بشرط الفوز على مالي

حسام البدري

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم على موقعه، أن الكابتن حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الأولمبي استجاب لتعليمات اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليا بالسنغال، وقرر تعديل موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ومالي ليعقد اليوم.

وقال البدري، خلال المؤتمر الصحفي، أن الفرصة قائمة لثلاثة منتخبات بالمجموعة الثانية للتأهل لأولمبياد 2016، وهي الجزائر ونيجيريا ومصر، وأكد أن فرصة مصر متوقفة على الفوز فقط في المباراة المقبلة، وعلى هذا الأساس سيضع خطته لتحقيق الفوز أمام مالي، وفقا لما نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

وأضاف أنه سيواجه فريقًا قويًا بحجم منتخب مالي ، وأن المنافس له دوافع لحفظ ماء الوجه لأن تاريخه في القارة الأفريقية يمنعه من الخروج من البطولة بدون أي نقطة ، مشيرًا إلى أنه يضع هذه الحسابات ضمن تحضيراته للمباراة.

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