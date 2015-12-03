قنصل مصر لدى باريس: هجمات فرنسا أكبر عمل إرهابي شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية

أكدت سيرناد جميل، القنصل المصري العام في باريس،أن هجمات باريس تعد أكبر عملًا إرهابيًا شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، موضحة أنها لا تعتقد أن فرنسا ستحمل نوعًا من الكراهية للمسلمين بعد الهجمات.

وأضافت “جميل” خلال لقاءها ببرنامج “يحدث في مصر”، أن هجمات باريس عمل إرهابي ضد الإنسانية كلها، مؤكدة أن الشعب المصري عانى ومازال يعاني من الإرهاب، ولهذا نتفهم تخوتفات الشعوب الأخرى.

وأشارت إلى أن القنصلية المصرية بباريس قامت بالاتصال بخارجية فرنسا بعد وقوع الهجمات الإرهابية مباشرة للاطمنئان على الجالية المصرية هناك، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمصري المصاب في الهجمات أفضل حاليًا، مؤكدة أن أسرة الشهيد صالح الجبالي ستحصل على تعويض من صندوق تعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية التابع للحكومة الفرنسية.

ولفتت “جميل” إلى أن هناك 50 ألف مصري فقط داخل فرنسا وذلك وفقًا لسجلات القنصلية المصرية هناك، إلا أن واقع التعاملات يفوق هذا الرقم كثيرًا.

وعن إعلان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، حالة الطوارئ في البلاد عقب الأحداث الإرهابية، قالت “جميل” لـ”يحدث في مصر”، إن حالة الطوارئ في فرنسا لا تؤثر على الأسلوب اليومي لحياة المواطن، ولكنها تيسر فقط من عمل الأجهزة الأمنية.

ويصف السفير إيهاب بدوي الهجمات الإرهابية في باريس، بـ”الصدمة الهائلة” التي تلقاها المجتمع الفرنسي نظراً لسقوط عدد كبير من الضحايا، مشيراً إلى أن هجمات باريس ينظر لها على أنها اعتداء على الشعب الفرنسي وقيمه.