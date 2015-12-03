أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 آلاف قطعة غيار دراجات بخارية مهربة جمركيا داخل محل بالقاهرة

Google+ Print
ضبط 5 آلاف قطعة غيار دراجات بخارية مهربة جمركيا داخل محل بالقاهرة ضبط 5 آلاف قطعة غيار دراجات بخارية مهربة جمركيا داخل محل بالقاهرة
ألقت شرطة مباحث بالقاهرة القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع قطع غيار الدراجات البخارية، وبحوزته 5 آلاف قطعة غيار، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة معلومات تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص بيبع قطع غيار للدارجات البخارية، وبحوزته كميات من قطع الغيار "صينية الصنع" ومهربة جمركيا ولا توجد بها أى فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وتم ضبط مالكه وبحوزته 5191 قطعة غيار "بوجيهات، سيور، واير فتيس"، بدون فواتير ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات من قبل النيابة العامة وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للفحص، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع