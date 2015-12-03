ضبط 5 آلاف قطعة غيار دراجات بخارية مهربة جمركيا داخل محل بالقاهرة

ألقت شرطة مباحث التموين بالقاهرة القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع قطع غيار الدراجات البخارية، وبحوزته 5 آلاف قطعة غيار، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة معلومات تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص بيبع قطع غيار للدارجات البخارية، وبحوزته كميات من قطع الغيار "صينية الصنع" ومهربة جمركيا ولا توجد بها أى فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وتم ضبط مالكه وبحوزته 5191 قطعة غيار "بوجيهات، سيور، واير فتيس"، بدون فواتير ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات من قبل النيابة العامة وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للفحص، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.