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ضبط 8 أطنان مواد إعداد حلويات منتهية الصلاحية داخل مصنع فى قنا

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ضبط 8 أطنان مواد إعداد حلويات منتهية الصلاحية داخل مصنع فى قنا ضبط 8 أطنان مواد إعداد حلويات منتهية الصلاحية داخل مصنع فى قنا
تمكن ضباط وحدة مباحث تموين قنا والقوة المرافقة من ضبط كمية من المواد المستخدمة فى صناعة الحلويات منتهية الصلاحية داخل مصنع لصناعة الحلويات بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير المباحث، يفيد تمكن إدارة تموين قنا برئاسة العقيد حازم القاضى، والنقيبان خالد عبد الناصر وبسام حمزة، من ضبط محمود . م. ع. ب( 29 عاماً - مدير مصنع للحلويات)، وبحوزته 8 أطنان و865 كيلو حلويات ومواد خام تستخدم فى صناعة الحلويات ، منتهية الصلاحية.

تحرر محضر رقم 12237 جنح قسم قنا ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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