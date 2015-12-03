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«الجمهوريون»: فتح الوظائف القتالية أمام النساء له «آثار جانبية كبيرة»

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«الجمهوريون»: فتح الوظائف القتالية أمام النساء له «آثار جانبية كبيرة» «الجمهوريون»: فتح الوظائف القتالية أمام النساء له «آثار جانبية كبيرة»

جون ماكين

قال الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، يوم الخميس، إن قرار فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء سيكون له آثار “جانبية كبيرة” على الجيش، وتوقعا صداما محتملا بسبب هذا التحول في السياسة.

وبحسب رويترز قال السناتور جون مكين والنائب ماك ثورنبيري في بيان إن الكونجرس له الحق القانوني في فترة 30 يوما لمراجعة آثار القرار ووعدا بإجراء مراجعة وافية.

وقالا أيضا إنهما يتطلعان إلى معرفة وجهة نظر البنتاجون في التغييرات في القانون الأمريكي للتجنيد العسكري التي قد يتطلبها هذا القرار.

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