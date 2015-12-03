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رئيس تحرير مجلة الشؤون التركية: تصعيد موسكو ضد أنقرة مستمر منذ حادث إسقاط المقاتلة الروسية

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رئيس تحرير مجلة الشؤون التركية: تصعيد موسكو ضد أنقرة مستمر منذ حادث إسقاط المقاتلة الروسية رئيس تحرير مجلة الشؤون التركية: تصعيد موسكو ضد أنقرة مستمر منذ حادث إسقاط المقاتلة الروسية

أرشيفية

قال محمد عبدالقادر رئيس تحرير مجلة الشؤون التركية، إن التصعيد الروسي مستمر منذ حادث إسقاط المقاتلة الروسية ومتلاحق لحصار تركيا وكشف الغموض عن أسرار داعش مع بعض دول الإقليم وأهمها تركيا التي تستورد أغلب النفط الداعشي، موضحًا أن موسكو استطاعت الكشف عن طبيعة هذه العلاقة بين أنقرة وداعش وعمليات تمرير النفط عبر الحدود السورية التركية، تعقيبا على تصريحات الرئيس الروسي بوتين اليوم حول الأزمة “الروسية – التركية”.

وأضاف عبدالقادر، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، أن المخابرات التركية كشفت علاقة ابن أردوغان “بلال” في تعامله مع عدد من قيادات داعش منها اتفاقيات تجارية.

وأوضح أن تنظيم (داعش) يسيطر على 45% من النفط السوري ويبيعه عبر السوق التركي، مشيرا إلى أن روسيا جمدت أنشطتها في المشروع النووي التركي عقب إسقاط المقاتلة على الحدود السورية، كما أن قاعدة الصورايخ التي وضعتها روسيا بالقرب من الحدود السورية التركية تكشف القواعد العسكرية التركية.

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