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حيدر العبادى: لا نسمح بتواجد أية قوات برية أجنبية على أرض العراق

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حيدر العبادى: لا نسمح بتواجد أية قوات برية أجنبية على أرض العراق حيدر العبادى: لا نسمح بتواجد أية قوات برية أجنبية على أرض العراق

>أعلن رئيس العراقية حيدر العبادى القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الخميس ان العراق ليس بحاجة الى استقدام قوات اجنبية لقتال تنظيم داعش واخراجه من ارض العراق.

وقال العبادى مساء اليوم فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى / فيس بوك -/ نجدد" التأكيد على عدم حاجة العراق الى قوات برية اجنبية وان الحكومة العراقية ملتزمة بعدم السماح بتواجد اية قوة برية على ارض العراق ولم تطلب من اية جهة سواء اقليمية او من التحالف الدولى ارسال قوات برية الى العراق".

واضاف" تؤكد الحكومة العراقية موقفها الحازم ورفضها القاطع لأى عمل من هذا النوع يصدر من اية دولة وينتهك سيادتنا الوطنية وسنعد ارسال اية دولة لقوات برية قتالية عملا معاديا ونتعامل معه على هذا الاساس".

وذكر " ان الحكومة العراقية تؤكد على موقفها الثابت الذى اعلنته مرارا بانها طالبت وتطالب دول العالم والتحالف الدولى بالوقوف مع العراق فى حربه ضد ارهاب داعش وذلك بتقديم الاسناد الجوى والسلاح والذخيرة والتدريب وأكدنا على ضرورة زيادة فاعلية الدعم الجوى للقوات العراقية وملاحقة عناصر وقادة عصابة داعش الارهابية على الحدود وفى الصحراء وايقاف تمويلهم وهو الطلب الذى استجاب له الجانب الأمريكى على الايتم القيام بأى نشاط الا بموافقة الحكومة العراقية وضمن السيادة العراقية الكاملة".
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مصر 365

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