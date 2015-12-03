أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

علماء: ثلث الأراضي الزراعية بالعالم اختفى بسبب تجريف التربة خلال 40 عامًا

Google+ Print
علماء: ثلث الأراضي الزراعية بالعالم اختفى بسبب تجريف التربة خلال 40 عامًا علماء: ثلث الأراضي الزراعية بالعالم اختفى بسبب تجريف التربة خلال 40 عامًا

 

تجريف التربة

نشرعلماء نتائج بحث خلال انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس، أن ثلث رقعة الأراضي القابلة للزراعة في العالم اختفى بسبب تجريف التربة خلال الأعوام الأربعين السابقة، وأشاروا إلى أن التربة السطحية مهمة مع التزايد السكاني.

وأكد علماء الأحياء بجامعة شيفيلد البريطانية في تقرير نشر أمس الأربعاء، أن تكوين طبقة سمكها 2.5 سنتيمتر من التربة السطحية في ظل الظروف الزراعية الطبيعية يستلزم فترة 500 سنة تقريبًا فيما تزايدت معدلات تجريف التربة مع زيادة الطلب على الغذاء، حسبما أفادت رويترز.

وقال العلماء إن الحفاظ على طبقة التربة السطحية الثمينة مهم للعالم لتوفير ما يكفي من الغذاء لنحو تسعة مليارات شخص في عام 2050، ما يمثل أكبر المخاطر العالمية في قطاع الزراعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا