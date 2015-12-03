علماء: ثلث الأراضي الزراعية بالعالم اختفى بسبب تجريف التربة خلال 40 عامًا

نشرعلماء نتائج بحث خلال انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس، أن ثلث رقعة الأراضي القابلة للزراعة في العالم اختفى بسبب تجريف التربة خلال الأعوام الأربعين السابقة، وأشاروا إلى أن التربة السطحية مهمة مع التزايد السكاني.

وأكد علماء الأحياء بجامعة شيفيلد البريطانية في تقرير نشر أمس الأربعاء، أن تكوين طبقة سمكها 2.5 سنتيمتر من التربة السطحية في ظل الظروف الزراعية الطبيعية يستلزم فترة 500 سنة تقريبًا فيما تزايدت معدلات تجريف التربة مع زيادة الطلب على الغذاء، حسبما أفادت رويترز.

وقال العلماء إن الحفاظ على طبقة التربة السطحية الثمينة مهم للعالم لتوفير ما يكفي من الغذاء لنحو تسعة مليارات شخص في عام 2050، ما يمثل أكبر المخاطر العالمية في قطاع الزراعة.