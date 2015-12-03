السعودية تدعم صفقة وصول "فرنجية" حليف الأسد إلى رئاسة لبنان

>قالت السعودية اليوم الخميس انها تبارك اقتراحا قد يشغل بموجبه صديق للرئيس السورى بشار الأسد مقعد الرئاسة فى لبنان فى اتفاق لتقاسم السلطة وعبرت عن أملها فى ملء هذا المقعد الشاغر منذ 18 شهرا قبل او مع حلول عيد الميلاد.

ويتضمن الاقتراح -الذى ناقشه ساسة لبنان على نطاق واسع لكن لم يتم الإعلان عنه رسميا بعد- أن يتولى السياسى المسيحى المارونى سليمان فرنجية الرئاسة على أن يصبح سعد الحريرى المدعوم من المملكة رئيسا للوزراء، ومن شأن خطوة كهذه ملء الفراغ الرئاسى واحياء المؤسسات الحكومية التى اصيبت بالشلل نتيجة للخلافات السياسية التى تفاقمت بسبب الحرب فى سوريا.

وقال السفير السعودى فى لبنان على عواض عسيرى "ان شاء الله نرى هذا العيد او قبل العيد هذا الفراغ يملأ بفضل جهود الخيرين فى لبنان وان نرى لبنان ينهض من الوضع الذى هو فيه وان نرى السياح يقدمون الى لبنان."، وأضاف "نحن نبارك هذه المبادرة وحريصون على ملء هذا الفراغ الرئاسى لان البلد والمؤسسات فى البلد والوضع الاقتصادى فى البلد يحتاج ذلك."

وكان عيسرى يتحدث فى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون بعد اجتماع مع رئيس حزب الكتائب المسيحى فى لبنان سامى الجميل، كانت ايران قد شجعت هذه الخطوة. وقال على اكبر ولايتى احد كبار مستشارى المرشد الاعلى فى ايران أثناء زيارة الى بيروت هذا الاسبوع انه يأمل انتخاب رئيس فى لبنان "فى المستقبل القريب".

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