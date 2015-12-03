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هولاند يعقد مجلس دفاع مصغرا حول الوضع فى سوريا والعراق

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هولاند يعقد مجلس دفاع مصغرا حول الوضع فى سوريا والعراق هولاند يعقد مجلس دفاع مصغرا حول الوضع فى سوريا والعراق

>عقد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، اليوم الخميس، مجلس دفاع مصغرا بقصر الإليزيه لبحث تتطوارت الأوضاع فى سوريا والعراق، وذكرت الرئاسة الفرنسية - فى بيان اليوم- أن المجلس قام بتقييم الخطوات الدبلوماسية والعسكرية التى اتخذها الرئيس أولاند من خلال اتصالاته بنظرائه الأوروبيين والأمريكى والروسى لدعم "عملية فيينا" لإطلاق انتقال سياسى فى سوريا وإضعاف تنظيم "داعش" الإرهابى عسكريا.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أيضا مواصلة العمليات العسكرية الفرنسية التى قررها الرئيس أولاند لتكثيف الضربات فى سوريا والعراق، كما رحب الرئيس أولاند بتجاوب الأوروبيين، لاسيما ألمانيا والمملكة المتحدة، لدعوة التضامن التى أطلقها عقب هجمات باريس.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت اليوم أن طائرات سلاح الجو الملكى شنت الخميس أولى ضرباتها الجوية فى سوريا ضد مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان على قرار تنفيذ ضربات عسكرية لمحاربة الإرهاب فى سوريا.

كما صادق مجلس الوزراء الألمانى الثلاثاء على نشر حوالى 1200 جندى ضمن طائرات وسفن لمساعدة فرنسا فى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
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مصر 365