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توفيق عكاشة: لا تنازل عن خوض انتخابات رئاسة البرلمان.. والشعب فوق السلطات

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توفيق عكاشة: لا تنازل عن خوض انتخابات رئاسة البرلمان.. والشعب فوق السلطات توفيق عكاشة: لا تنازل عن خوض انتخابات رئاسة البرلمان.. والشعب فوق السلطات
أكد الإعلامى توفيق عكاشة، الفائز بالانتخابات البرلمانية عن دائرة طلخا ونبروة بالدقهلية، إن الانتصار والفوز للشعب المصرى، كما أن إرادة الشعب لاتقبل المزايدة ولا يمكن الالتفاف عليها، مشددا على أن الشعب فوق كل السلطات.

وقال عكاشة، خلال المؤتمر الشعبى بقرية ميت الكرما احتفالا بفوزه فى الانتخابات، إنه لا تراجع عن خوضه لانتخابات رئاسة البرلمان، مطالبا وزير الداخلية بتطهير قسم شرطة طلخا من ممن أسماهم أصحاب المصالح الشخصية والذي يتضرر منهم أهالى طلخا ونبروه، أسوة بما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية بالتحقيق مع عدد من الضباط وإيقافهم عن العمل بسبب اتهامات بالتجاوزات تجاه المواطنين.

بالفيديو..مذيعة تغلق الهاتف فى وجه توفيق عكاشة.. والنائب: انتى بتكلمى مفجر ثورة
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مصر 365

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