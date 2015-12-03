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خالد الجندى: أعضاء "داعش" مجرمون وإرهابيون ولكن ليسوا كفارا

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خالد الجندى: أعضاء "داعش" مجرمون وإرهابيون ولكن ليسوا كفارا خالد الجندى: أعضاء "داعش" مجرمون وإرهابيون ولكن ليسوا كفارا
قال الدكتور خالد الجندى الداعية الإسلامى، إن أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابى، مجرمين وإرهابيين ويجب محاربتهم ولكنهم ليسوا كفارًا.

وأضاف الجندى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور" أن الأزهر الشريف هو قلعة الإسلام الوسطى، ورغم ذلك لم يكفرهم، إذ أن "داعش" ليست صناعة إسلامية وليس لهم علاقة بالإسلام.

وتابع: "لا يجب أن نقابل اتهام داعش لنا بالكفر بمثله، ولابد أن نحتكم للعقل وتعاليم الدين الصحيح، نحن نحكم على الإنسان بالكافر إذا أصر على تكفير نفسه أو حكم على نفسه بالكفر".

وأكد الداعية الإسلامى، أن الكفر مسألة قلبية ولا يطّلع عليها إلا الله، كما أن الأزهر أكد أن جرائم "داعش" إنسانية وليست على الإسلام، والحرب ضد "داعش" معركة إنسانية وليس دينية، وتابع: "هل يجرؤ أحد على اتهام المسيحية بأن لها تنظيم دموى؟"

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