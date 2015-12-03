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يوسف زيدان لـ"مهاجميه": من أنتم وماذا قدمتم للإسلام؟!

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يوسف زيدان لـ"مهاجميه": من أنتم وماذا قدمتم للإسلام؟! يوسف زيدان لـ"مهاجميه": من أنتم وماذا قدمتم للإسلام؟!
قال الدكتور يوسف زيدان المفكر والكاتب، إنه لكى تتقدم لا بد من ثورة ثقافية وإعادة بناء التصورات فى أذهان المصريين، مشيراً إلى أنه بعد كل هذا الهم والتخلف "آن الأوان أن نتحرك".

ووجه زيدان رسالة لمهاجميه، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، قائلاً:" أنا هسألك انت مين وقدمت إيه للإسلام؟، أنا نشرت من التراث الإسلامى 30 ألف صفحة".

وأضاف أن هناك أصحاب مصالح لا يريدون لمصر أن تتقدم، لافتاً إلى أن أحاديثه دائماً تتعرض للتأويل من أشخاص ليس لديهم فرصة للظهور أو أكل العيش إلا بالمتاجرة والصخب.

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مصر 365

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