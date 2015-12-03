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فيديو | محلل سياسي: بوتين سيتخذ إجراءات عسكرية ضد تركيا دون الدخول في حرب

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فيديو | محلل سياسي: بوتين سيتخذ إجراءات عسكرية ضد تركيا دون الدخول في حرب فيديو | محلل سياسي: بوتين سيتخذ إجراءات عسكرية ضد تركيا دون الدخول في حرب

أندريه كولنسكي

استبعد المحلل السياسي الروسي، أندريه كولنسكي، ذهاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى خيار الحرب مع تركيا، لافتاً إلى أنه قد يوقع عقوبات أو يتخذ بعض الإجراءات العسكرية مع تركيا بجانب العقوبات الإقتصادية التي تم توقعيها فور إسقاط الطائرة بالقرب من الحدود السورية.

وأضاف كولنسكي خلال حواره عبر برنامج “وراء الحدث” على شاشة “الغد العربي” ، أن خطاب فلاديمير بوتين، اليوم أمام ” الدوما” واتباعه أسلوباً شديد اللهجة يُؤكد تأثره بشدة جراء حادث سقوط الطائرة، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين توترت فى الوقت الراهن، موضحاً أن الطائرة الروسية لم يستغرق وجودها فى الأجواء سوي 40 ثانية فقط.

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