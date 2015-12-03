محافظة الإسكندرية تصرف 29.5مليون جنيه تعويضات للمزارعين المتضررين من الأمطار

وجهت محافظ الأسكندرية بالإنابة الدكتورة سعاد الخولي التحية الى رجال القوات المسلحة والدخلية بكافة المواقع داخل المدن وعلي الحدود ، مؤكدة أنهم أثبتوا أنهم حماة الوطن.

وأعربت الخولي – في تصريحات علي هامش اللقاء الذي عقدته اليوم الخميس مع عدد من المسؤولين بالمحافظة – عن شكرها للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمتابعتهم مشكلة الأسكندرية بشكل فوري والتعاون الفعلي لحل المشكلات.

وأعلنت الخولى أنها تسلمت شيك تعويضات بقيمة 29 مليونا ونصف المليون لتوزيعها علي المتضررين من المزارعين جراء تراكم مياه الأمطار بأحياء برج العرب ووسط وشرق وغرب الأسكندرية ، وسيتم توزيع التعويضات من خلالها وفي أقرب مكان لمنازل المتضررين دون الذهاب الى البنوك ، وأشارت الى أنه سيتم توزيع الشيكات وتحديد مستحقيها من خلال لجنة مشكلة من رئيس الحى والتضامن الاجتماعى.

وعلى صعيد آخر ، أشارت سعاد الخولي الي تنفيذ 81 قرار ازالة علي حافة مصرف المطار بشرق الأسكندرية خلال الفترة الماضية ، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة.

ونوهت بأنه تم قطع الكهرباء عن بعض المناطق نتيجة تجمع الأمطار بها ، وذلك لحماية حياة المواطنين ومنع حدوث الصعق الكهربائي الذي أودي بحياة عدد من الأفراد خلال النوات السابقة.