الحصبة الألمانية تناول الأدوية فترة الحمل أحد العوامل ولادة طفل متلازمة داون

أهم الأسباب العوامل التى تساهم فى ولادة طفل يحمل إعاقة

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1) ولادة طفل يعانى من متلازمة دوان:

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2)ولادة طفل يعانى من إعاقة عقلية

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>متلازمة "داون" المنغولى سابقا أحد أنواع الإعاقة الذهنية التى يعانى منها الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها تعرض آلام للإصابة بعض الأمراض أثناء الحمل أو وجود خلل فى الكووموسومات الوراثية أو الأنيميا المنجلية.>حول ذلك يقول دكتور وليد نادى باحث ورئيس رابطة أباء وأمهات ذوى الاحتياجات الخاصة، أنه تتعد أسباب والعوامل التى تساهم فى ولادة طفل لديه أعاقة ذهنية وأهمها:حدوث خلل بالكوموسومات الجينة لدى الزوجين أحد الأسباب ولادة طفل يعانى من متلازمة داون التى كان يطلق عليها سابقا الطفل المنغولى.>هناك أسباب وعوامل مختلفة تساهم فى ولادة طفل معاق ذهنيا مثل:>-إصابة الأم أثناء الحمل بالحصبة الألمانية.>-تعرض الحامل للإشعاع أثناء الحمل.>-تناول الحامل لبعض الأدوية فترة الشهور الأولى من الحمل.>ذلك أسباب أخرى من الممكن أن تساهم فى ولادة طفل معاق ذهنيا أثناء الولادة مثل تأخر وصول الأكسجين إلى المخ.

واستكمل د. وليد قائلا: "أغلب الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون مصابون بعض التشوهات الخلقية مثل ثقوب بالقلب وتشوهات خلقية بالقلب.