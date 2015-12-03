تقرير - صلاح بعيدا عن التعافي وروما في ورطة

أكد تقرير إيطالي مواصلة الجناح المصري محمد صلاح التدريبات التأهيلية من أجل العودة من جديد للمشاركة مع روما. ولكنها "لن تكن عودة قريبة".

غياب صلاح مستمر منذ إصابته القوية في دربي العاصمة أمام لاتسيو. التواء في الكاحل يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4لـ6 أسابيع. (شاهد إصابة صلاح)

ومنذ إصابة صلاح ولم يعرف روما طعم الانتصار لا في دوري أبطال أوروبا ولا في الدوري الإيطالي.

خسارة ثقيلة أمام برشلونة 6-1 ليصبح أمام الفريق الإيطالي خيارا واحدا من أجل التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وهو الانتصار أمام باتي.

في الدوري الإيطالي، تعادل الذئاب أمام بولونيا 2-2 قبل أن يوجه فريق أتلانتا ضربة قوية لروما على ملعبه ويفوز 2-0 ليصبح الفريق الإيطالي في مأزق.

وأشار موقع toronews الإيطالي أن محمد صلاح بعيدا عن التعافي القريب. هذا إلى جانب الثنائي فرانشيسكو توتي وكيفن ستروتمان.

وأوضح الموقع أن عملية تأهيل الثلاثي مستمرة بينما يستعيد روما جيرفينيو ولو على مقاعد البدلاء أمام تورينو يوم السبت.

ويستعد روما لمواجهة قوية يوم السبت أمام تورينو في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الأخر تحدث التقرير عن الورطة التي يعاني منها روما إذ لم ينجح الفريق في تحقيق الانتصار في أخر 3 مباريات له بكامل المسابقات بينما استفاق يوفنتوس وواصل نابولي تفوقه وتحليقه بالصدارة وإنتر وفيورنتينا يلاحقان.

ويحتل روما قبل مواجهة تورينو المركز الرابع برصيد 27 نقطة وخلفه يوفنتوس العائد بقوة للمنافسة برصيد 24 نقطة وساسولو وميلان بـ23 نقطة.

بينما فيورنتينا ثالثا برصيد 29 نقطة وإنتر في الوصافة بـ30 نقطة ونابولي في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.