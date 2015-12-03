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طوني عيسى ضابط فرنسي في حواري دمشق

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الجمعة 04-12-2015 15:22

بدأ الممثل اللبناني طوني عيسى تصوير مشاهده الأولى في مسلسل البيئة الشامية «خاتون»، وعن دوره في العمل قال عيسى في تصريح خاص لـ«سيدتي نت»: أقوم بشخصية ضابط فرنسي، ويلعب دوراً محورياً في قصة بطلة العمل خاتون، وعن تواجده في دمشق للتصوير بها رغم الأزمة التي يمر بها البلد قال عيسى بأنه يجد أن الوضع مستقر، ولا يوجد أي خوف، فهو يؤمن بقضاء الله وقدره، بل يسعده العمل في الدراما السورية، كما يستمر طوني عيسى في مسيرته في البرنامج التلفزيوني ديو المشاهير.

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سيدتي