النجوم العرب يجتمعون على محبة دولة الإمارات في عيدها الـ 44

اجتمع النجوم العرب من مختلف المجالات ومن مختلف الدول العربية، على تقديم التهنئة لدولة الإمارات بعيدها الوطني الـ 44، حيث تفنن البعض منهم بالتعبير بالكلمة والصورة عن أمنيات يحملونها، للإمارات حكومة ودولة وشعباً، عبر حساباتهم الخاصة على" فيس بوك" و"إنستغرام" و"تويتر".

راغب علامة "بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات أتقدم بأحر التهاني للشعب الإماراتي الشقيق وحكامه الأفاضل ..عاشت الإمارات الحضارة والسلام".

ميريام فارس "مرحبا الساع... دمتم متحدين في ذكرى العيد الوطني ال44 لدولة الإمارات العربية المتحدة كل عام وأنتم بخير".

شذى حسون "أنا عشقي إماراتي .. الله يحفظ الإمارات وشعبها وشيوخها ويعم الأمن الدائم والسلام والحب بمناسبة اليوم الوطني".

صابر الرباعي "أصدق التمنيات وأحرّ التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشعب الإماراتي الحبيب وإن شاء الله بالمزيد من التقدم والإزدهار والسلام".

نيكول سابا " مبروك لدولة الإمارت وشعبها الحبيب العيد الوطني الـ 44".

عاصي الحلاني "أتقدم باسمي آيات التهاني لدوله الامارات الغاليه علي قلبي ولقيادتها الحكيمة و شعبها الراقي العزيز باليوم الوطني و يوم الاتحاد. دام عزك يا الأمارات".

شيرين عبد الوهاب "كل عام ودولة الإمارات الشقيقة بخير وسلام وإزدهار".

محمد كريم "أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدوله الامارات الغالية علي قلبي و لقيادتها الحكيمة وشعبها الراقي العزيز باليوم الوطني و يوم الاتحاد، دام عزك يا الأمارات"

أروى "كل عام ودولة الإمارت الحبيبة بخير حكومة وشعبة بمناسبة العيد الوطني الـ 44".

نانسي عجرم "عيدكم مبارك بمناسبة العيد الوطني الـ 44 لدولة الإمارات. أعادهُ الله عليكم بالخير شعباً وحكاماً".

هيفاء وهبي "بمناسبة عيد الوطني الإماراتي، كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بألف خير وأمان".

مادلين طبر "أطيب التهاني للإمارات وشيوخها وشعبها في العيد الوطني 44".

دنيا بطمة قالت"كل عام والإمارات وشعبها بألف خير وسلام لكم من أهل المغرب...الإمارات العربية المتحدة العيد الوطني".

سعد لمجرد"كل عام والإمارات بألف خير، الله يحفظ حكامها و أهلها و يديم السلام و الحب عليهم".

ميس حمدان "عيد وطني سعيد".

ميساء مغربي"كل عام ودار زايد بألف خير من قلوب كل المغاربة أطيب التهاني للإمارات الحبيبة حكامًا وشعبًا ، بمناسبة عيدها الرابع والأربعين دامت متحدة هانئة آمنة محفوظة من كل شر". كما كتبت أيضا" إمارات العز والفخر..إمارات الخير والفعل.. اليوم الوطني".

عصام كمال "كل عام والإمارات بألف خير".

رجاء قصابني" كل عام ودولة الإمارت العربية المتحدة بألف خير. الله يديم عليكم الأمن والأمان".

نجوى كرم" حملت حقيبة يد باللون الامارتي"

فادي حرب" كل عام والإمارات المتحدة وأهلها بألف خير".

لطيفة" دامت دار زايد عامرة بالأعياد والعزّ والأمجاد، ودام شعب الإمارات الحبيبة بألف خير".

زكي شريف" كل عام والإمارات بخير وتقدم وإزدهار .44 سنة من الشموخ ومن العطاء، اللهم إرحم من أسسها واحفظ من يحملون رايتها".

وعد "يا زين هالديرة وأهلها". كما نشرت" مع كل الحب لدار زايد".

باسم ياخور" مبروك للإمارات العربية المتحدة عيدها الوطني. اعاده الله عليكم شعبا وقيادة بالإزدهار والنمو والأمان".

أحمد جمال "كل عام والإمارت المتحدة آمنة مستقرة حكومة وشعباً.. وشهداؤها الأبرار في نعيم الجنة ".

أسماء المنور" يوم وطني سعيد لدولة الإمارات المتحدة، بلدي الثاني وبلد إقامتي. البلد الذي احتضن العرب والعالم وحقق التقدم والإزدهار للمواطنين والوافدين. وكذلك فخورة بحضور ملكنا الحبيب احتفالا مع إخوانه اصحاب السمو شيوخ الإمارات".

أصالة" من هذا البلد الطيب كانت إنطلاقتي بأول أغنية لي وقبل دخولي مصر الغالية وكانت أغنيتي تلك الأشهر إلى وقتنا هذا وهي "أسمع صدى صوتك" من كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وألحان الأستاذ عيد الفرج. ولطالما كانت الإمارات الإنطلاقة والسند والوطن لكل من زارها أو سكن فيها فكانت له الأمن والسكن، كل عام ووطن الأخيار أماراتنا الغالية بألف خير وأمن وأمان أمين يا رب العالمين".

أحلام نشرت أكثر من تغريدة من بينها" إلى كل جندي مرابط خارج الوطن وإلى كل القوات المسلحة كل عام وأنتم والوطن بخير يا درع الوطن وحصنه". كما نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، تظهر فيه في إحدى المناسبات وهي تقرأ القسم لدولة الإمارات".

كريم عبد العزيز "كل عيد وكل الشعب الاماراتى الأخ والصديق بخير وأمان ووحدة".

نوال الكويتية" أبارك لدولة الامارات بمناسبة اليوم الوطني حكومة وشعب وكل عام والإمارات والشعب الإماراتي الحبيب بألف خير وأمن وسلام"

سوزان نجم الدين "كل عام والإمارات بألف خير شعباً وحكومة ووطنا".

منال موسى" كل عام وأنتم بألف خير الله يديم نعمة الأمن والأمان عالإمارات والوطن العربي الحبيب".

سابين "عيد وطني سعيد".

نسرين طافش" كل عام ودار زايد الغالية بألف خير".

دومينيك حوراني" عاش اتحاد الإمارات كل عام والإمارات بخير، كل التهاني والتبريكات لدولة الإمارات الحبيبة حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوكني الـ 44، وكل العزّ والشموخ في ظل القيادة الحكمية".

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