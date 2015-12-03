أحمد حلمي يصارع الإيدز

اختارت منظمة اليونسيف الممثلة الشابة جميلة عوض لتضمها إلى حملة مناصرة العدل لدعم الأطفال التي تقيمها كل عام وهي حملة للتوعية ضد مرض الإيدز.

ولم تكن جميلة عوض هي أولى الفنانات اللاتي تمّ اختيارهنّ من قبل المنظمة في هذه الحملة بل سبق واختارت كل من الفنان أحمد حلمي والمطربة عايدة الأيوبي.

وقد نشر كل من الفنانين أحمد حلمي وجميلة عوض صوراً لهما على "فيس بوك" مزينة ببعض الكلمات التي تعبّر عن الحملة.

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